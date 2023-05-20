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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى على فيسبوك .. الداخلية تداهم أوكار المخدرات في شبين القناطر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق متضمناً إدعاء بإنتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية . 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة ، أسفرت عن ضبط ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جرام لمخدر الإستروكس – 410 جرام لمخدر الأيس- 40 قرص مخدر) بإجمالى 153 متهم .

وجار إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

الأجهزة الامنية استروكس الحملات الأمنية المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة فيس بوك

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