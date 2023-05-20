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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر "تاريخية"

هيثم بن طارق
هيثم بن طارق

قال عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق  المقررة غدًا لمصر تاريخية،  مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة ومستمرة منذ عصر الفراعنة، وتشهد تطورات مستمرة، دون أن تشهد أي تصدع أو انكسار.

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 وتابع "الرحبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن العلاقة المستمرة بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة بين عمان ومصر عبر التاريخ، خلاف وجود وجهات نظر مشتركة حول حل الازمات ، وفقًا للقانون الدولي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.


ولفت إلى أن  السياسة العمانية تبعد عن الدخول في أي صراعات بين الدول العربية طوال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة عامة بأهمية التضامن العربي، والعمل بشكل حقيقي من خلال جامعة الدول العربية التي يجب أن تدعم من قبل الدول العربية.


وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل أفاق ورؤى مختلفة في ظل التغيرات العالمية، معقبًا: "آن الآوان للأمة العربية أن تتكاتف وأن تتعاون لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم، فمصالح شعوب المنطقة لا يمكن ان تتحقق إلا في ظل هذا التضامن".
 

سفير سلطنة عمان بالقاهرة عمان سلطنة عمان

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