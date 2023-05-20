عماد متعب: الأهلى يرفع شعار الثأر من الوداد في نهائى أفريقيا

كشف كابتن عماد متعب أن مباراة الأهلي أمام الوداد ستكون من المباريات القوية، معقبا:"سيرفع الأهلي شعار الثأر ".

وتابع عماد متعب خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" المشكلة في الروح وهي الفيصل الرئيسي للاعبي النادي الأهلي وهناك خبرة لديهم في التعامل مع لاعبي الوداد.

مستر " كولر "

وأكد متعب النادي الأهلي في الفترة الاخيرة يقدم اداء جيد مع مستر " كولر " الذي إستطاع إجراء دمج بين الخطوط بشكل مميز واللاعبين في الفترة الأخيرة في أفضل حالاتهم.

وحول مطالبته بحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة 4 يونيو قال : " جمهور الأهلي لما بيكون موجود كامل العدد بيخوف أي فريق منافس."

