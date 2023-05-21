أزمات محمد رمضان تتصدر السوشيال ميديا .. آخرها صورة الدولارات والتبرع للمرضى

أثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعد نشر عدة صور على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، وظهر بقميص مزركش برسومات باللون الأسود عند منطقة الصدر، من ماركة "Gucci" وصل سعره على موقع بيعه 980 يورو أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري، نستعرض تفاصيل الازمة وأبرز ازمات محمد رمضان من خلاا التقرير التالي:

حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات على استحياء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، ففي أبريل 2021 ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بكمية كبيرة من الأموال في مسبح.



أول رد من محمد رمضان

وطلب الفنان محمد رمضان من الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج لأجهزة خاصة بالقلب، وكذلك رقم هاتفه.

وجاء طلب محمد رمضان ردًا على منشور كتبه جمال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، نشر خلاله صورتين للأول جالسا في طائرة خاصة وإلى جواره مبلغ مالي كبير من الدولارات، وعلق: "يا ريت بالدولارات دي، اللي واضح انك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجىء ومحتاجين جهاز لانقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

وعلق محمد رمضان: "شكراً يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، ليتلقى رسالة جديدة من جمال شعبان: "شكرا علي رد حضرتك المحترم، بعت لحضرتك على الخاص رقم التليفون، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، على صورة الفنان محمد رمضان وهو في طائرة خاصة وبجواره روزم من الدولارات .

وقال جمال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طالبت محمد رمضان بأن يتم توجيه هذه الدولارات لحالات تعاني من خطر السكتة القلبية من أجل شراء منظمات كهربائية ".



وتابع جمال شعبان :" محمد رمضان تواصل معي اليوم وقالي «احترم حديثك لي ووجدت رقي كبير في حديثك لي» ".

وأكمل جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنا ايدي في ايدك عشان نعمل خير وقلت له سأقوم بحصر حالات القلب التي تحتاج إلى منظمات قلبية".

ولفت جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنه تواصل مع معهد القلب لمساعدة حالات القلب، و اتفق معي على لقائه من أجل العمل سويا لمساعدة حالات القلب ، واقترحت عليه تأسيس مؤسسة خيرية خاصة به ورحب بهذه الفكرة ".

أزمة محمد رمضان وعائلة فريد شوقي

تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحوار قديم مع محمد رمضان عبر قناة “النهار” رفض فيه تحميله مسئولية انتشار العنف والبلطجة بين الأطفال والشباب.

وحول تقليد الشباب له في البلطجة والرقص بالسلاح الأبيض مثلما فعل في أفلام له مثل “عبده موتة” و”قلب الأسد”، قال رمضان، خلال حواره مع الإعلامية نجوى إبراهيم، إنه لم يخترع الرقص بالسلاح كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه من مواليد 1988، والشباب يرقصون بالسلاح الأبيض من قبل ولادته.

وقارن محمد رمضان بين بداياته الفنية في فيلمي “عبده موتة” و"قلب الأسد"، وبدايات فنانين كبار مثل الفنان الراحل فريد شوقي، قائلًا: “أول بطولة لفريد شوقي كان فيلم حميدو، وكان في الفيلم يتاجر في المواد المخدرة، وبيغلط مع هدى سلطان، وبعد حملها منه يقتلها".

وأضاف محمد رمضان: "فيلم حميدو قريب من فيلم عبده موتة، بل في فيلمي مقتلش البطلة اللي حملت منه، وهناك نجوم كبار كانوا مضطرين أن يقدموا أشياءً أصعب من عبده موتة في بداياتهم، ومش هقول اسمهم عشان ميزعلوش مني".

واستطرد: "لو هجوم مش هعمل أفلام تانية عملته زي صبي عالمة، ويجب أن نحكم على الممثل من خطواته، عمر الشريف قالي الممثل الكويس نحكم عليه بعد 10 أفلام".

شنت المنتجة ناهد فريد شوقا هجوما على الفنان محمد رمضان بعد حديثه عن والدها الراحل، وما أثار غضبها مقارنة بدايته الفنية بفيلم “حميدو” الذي قدمه وحش الشاشة مع هدى سلطان.

ونشرت ناهد فريد شوقي، تصريحات لمحمد رمضان عن مقارنته فيلمه “عبده موتة” بفيلم “حميدو” الذي قدمه والدها للسينما، وذلك عبر تطبيق “إنستجرام”.

وعلقت ناهد فريد شوقي قائلة: "منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه.. وسأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور".

وحذرت ناهد فريد شوقي محمد رمضان قائلة: "أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع".

فيما استعانت الفنانة ناهد السباعى بعدد من منشورات جمهورها الذين يهاجمون محمد رمضان دفاعًا عن ملك الترسو فريد شوقى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقررت ناهد السباعى أن يكون هذا ردها على محمد رمضان الذى يشبه أعماله بأعمال ملك الترسو فريد شوقى ولعل من أبرز التعليقات التى نشرتها ناهد السباعى: "انت هتقارن العك وقلة الأدب والألفاظ اللى بتقولها فى كل افلامك الهابطة بفن أيام زمان.. طب شوف أفلامه اللى غيرت قوانين بلدك اللى كان فيها ثغرات وشوف الفيلم نهايته كانت ايه.. سبحان الله بقى عندك كمية عدم قبول وكره رهيب من الناس ربنا يديمه عليك".

واستعانت ناهد السباعى بمنشور آخر جاء فيه :"فريد شوقى .. الملك.. ملك الترسو .. والله حلال اللى هتعمله فيك ناهد السباعى عشان الحداد معلش تريند قلت تطلع تريند على حساب الملك والزعيم اللى مرضيش يشغلك معاه".

أزمة محمد رمضان والشيشة والدكتوراة الفخرية

وأثار محمد رمضان، جدلا واسعا بعدما نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو في ديسمبر الماضي، ظهر من خلاله في لقاء تلفزيوني مصور لقناة "السومرية" وكان ممسكا بالشيشة وكتب قائلا "من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة Alsumaria TV قناة السومرية".

واتهمه كثيرون بالتعالي على زملائه وجمهوره وعدم مبالاته بالآخرين بعدما ظهر بهذا الشكر في حوار تلفزيوني مصور، تحدث فيه بتصريحات جدلية كثيرة.

جاء ذلك بعد أيام من الدكتوراة الفخرية التي أعلن عنها ثم أصدرت نقابة الممثلين في لبنان، بيانا بعد مزاعمه بحصوله على الدكتوراة الفخرية من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين نقيب الممثلين اللبناني.

وأردف نعمة بدوي -نقيب الممثلين في لبنان- بالبيان الصحفي، ردًا على محمد رمضان قائلًا: «تداولت المواقع الصحفية الألكترونية ما نشره الممثل و المغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديدا في مهرجان يحمل اسم (افضل الدولية ) اقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح و الإذاعة و التلفزيون و نقابة محترفي الموسيقى و الغناء في لبنان و منح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي».

التطبيع ومحمد رمضان

اتهم محمد رمضان أيضا خلال الفترة الماضية بالتطبيع، بعدما ظهر في مقطع فيديو عُثر عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الحفل الذي أحياه في اليونان، وظهر فيه مع المجندة الإسرائيلية مايا زكريا، وقام فيه الأول باحتضان الأخيرة وهي ترقص على أغانيه وترتدي المايوه البكيني.

ونشرت فتاة إسرائيلية أخرى تُدعى جولي زكريا -وهي شقيقة المجندة الإسرائيلية مايا- مقطع فيديو من حفل محمد رمضان، حيث تواجدت «جولي» في الحفل، لكنها لم تظهر بوجهها في أي فيديو.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها محمد رمضان في الفخ فسبق وأن وقع في عدة أزمات أخطأ التصرف بها بسبب بحثه عن الشو، وعدم وجود منسق لأعماله يرشده للتصرف في الأمور التي تثير الجدل الجماهيري، باعتباره نجم يمتلك قاعدة جماهيرية وتتفاعل معه.