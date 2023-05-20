لميس الحديدى تهاجم محمد رمضان بسبب صورتين : سلوكه مزعج ومستفز

علقت الإعلامية لميس الحديدي على صورتي الفنان محمد رمضان اللتين أثارتا الجدل وهما صورته في أحد شوارع الولايات المتحدة يرتدي عقالا عربياً ويمتطي جملا والثانية يحمل الدولارات قائلة" أنا ليا موقف دائم فيما يقدمه دائماً ويحاول أن يسربه للمجتمع".

تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:-: كأن رمضان يحاول يؤكد الصوره التى نحاول محوها من هوليوود عن العرب.

عقلية المنتج الامريكي

وتابعت قائلة:" المشهد ده بنحاول نمسحه من عقلية المنتج الامريكي بنحاول نقلهم أننا دول كثير منها باتت متقدمة ومش بنركب جمال في الشوارع سواء الرياض أو دبي وعمان ولدينا تاريخ وحضارة متطورين ايضاً.



أما عن الصورة الثانية التي حمل فيها رمضان حزم من الدولارات في طائرته الخاصة فعلقت قائلة"مسحها بعد إستفزاز الناس ده سلوك مزعج مش فاهمة ما هي الرسالة أنت يعني بتشحت علينا ولا بتقول للبلد والحكومة أنك انت الي بتجيب الدولار؟