اضطر لحذف الصورة| هل يتراجع محمد رمضان عن التبرع للمستشفيات بعد منشور "كومة الدولارات"؟!

أثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعدما نشر عدة صور على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، وظهر بقميص مزركش برسومات باللون الأسود عند منطقة الصدر، من ماركة "Gucci" وصل سعره على موقع بيعه 980 يورو أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.





محمد رمضان يستفز مشاعر الجماهير

ويذكر أن رمضان أحيا خلال الأسبوع المنقضي عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة، وأثار الجدل خلالها بعدما ظهر عارياً من نصفه الأعلى وهو يركب جملاً، حيث أكد البعض أنها جزء من تصوير إحدى أغانيه الجديدة.

وتفاعل المتابعون والمغردون بشكل كبير مع هذه الصور، إذ انقسمت آراءهم بين مؤيد ومعارض لتصرف رمضان، حيث اعتبر البعض هذا التصرف استفزازياً ومتعمداً لإثارة الجدل والانتباه إليه، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه الصور تدل على نجاحه في الحفلات التي أحياها وحصده لأرباح كبيرة.

وعلى الرغم من التباين في الآراء، فإن رمضان لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم، ويستمر في تقديم أعمال فنية ناجحة وجذابة للجمهور, ويعد رمضان من أشهر الفنانين في الوطن العربي، ويحظى بجماهيرية كبيرة في مختلف الدول، وقد حقق نجاحاً كبيراً في الساحة الفنية والتمثيلية خلال السنوات الأخيرة.

وبعدما احتدم الجدل لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات على استحياء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، ففي أبريل 2021 ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بكمية كبيرة من الأموال في مسبح.



أول رد من محمد رمضان

وطلب الفنان محمد رمضان من الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج لأجهزة خاصة بالقلب، وكذلك رقم هاتفه.

وجاء طلب محمد رمضان ردًا على منشور كتبه جمال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، نشر خلاله صورتين للأول جالسا في طائرة خاصة وإلى جواره مبلغ مالي كبير من الدولارات، وعلق: "يا ريت بالدولارات دي، اللي واضح انك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجىء ومحتاجين جهاز لانقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

وعلق محمد رمضان: "شكراً يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، ليتلقى رسالة جديدة من جمال شعبان: "شكرا علي رد حضرتك المحترم، بعت لحضرتك على الخاص رقم التليفون، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".



تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد واقعة الدولارات

وتقدمت إحدى النائبات بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه نتيجة أرباحه العائدة من أعماله الفنية.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخرًا في مجموعة من الصور، عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يوازي 180 مليون جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدر بالتقريب بمليون دولار ما يوازي 30 مليون جنيه مصري.

وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أن أي فنان يحقق أرباحا ومكاسب نتيجة مشاركاته في أعمال فنية هو أمر طبيعي ومشروع كمهنة يتكسب منها مثل كل المهن، غير أن السؤال الذي يدور في الأذهان، الذي نتوجه به إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية عن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه في موعدها القانوني، ومدى التزامه بتقديم الإقرار الضريبي، وهل هو مطابق لأجوره الحقيقية، ومطابق للبيانات التي يتم الحصول عليها من الجهات المختلفة.



وكشفت عضوة البرلمان، عن أن الفنان محمد رمضان الذي يطلق على نفسه أنه "نمبر وان" في مصر نتيجة أنه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، وفقًا لأرقام غير رسمية، تقاضى نتيجة مشاركته في عمله الفني الأخير جعفر العمدة ما يقدر بـ 65 مليون جنيه مصري، يفوق عن الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "مشوار" في رمضان 2022، إذ تحصل على 45 مليون جنيه كأجر عن عمله الفني، وهو نفس الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "موسى- رمضان 2021"، أي أن إجمالي ما تقاضاه محمد رمضان خلال 3 سنوات في 3 أعمال درامية ما يوازي 155 مليون جنيه مصري،غير مضافًا عليه أجره نتيجة مشاركاته في إعلانات واحتفالات غنائية داخل مصر وخارجها.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه، إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقام لا تعبر عن دخله الحقيقي.

واختتمت النائبة: الفنان محمد رمضان، طوال مشواره الفني، لم نر له أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية، ففي كل دول العالم، نرى لنجوم الفن دورًا مجتمعيًا تجاه بلدهم في إطار المسؤولية المجتمعية لهم.