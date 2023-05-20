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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبق اتهامه في 11 قضية.. ضبط نقاش بحوزته نصف كيلو هيروين بكفرالشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط نقاش بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح ناري غير مرخص.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «و.ع» 46 سنة، نقاش، سبق اتهامه في 11 قضية، يقيم دائرة قسم شرطة دسوق.

وألقت المباحث القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 550 جراماً، وسلاح ناري محلي «فرد خرطوش»، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تم تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 5930 لسنة 2023م، جنايات قسم دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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