عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة ربة منزل وشقيق زوجها في كفر الشيخ إلى المفتي

صدى البلد

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، السبت، بإجماع الآراء إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها مقيمين بمركز مطوبس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول توقيع عقوبة الإعدام، وحددت جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، أمين سر الجلسة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة «كوريك» و استدرجته المتهمة الثانية -زوجته- إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول «شقيق المجني عليه»، وبناءً على مطلبهما، حضر إلى محل الواقعة، فباغته وانهال عليه ضرباً.


وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه -المجني عليه- عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى، «قالب طوب»، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.


كانت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، كشفت لغز العثور على جثة صياد مقتولاً داخل أرضه الزراعية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وشقيقه.

إحالة أوراق ارتكاب الجريمة الرأي الشرعي العثور على جثة المتهمة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع الامتحانات .. وغرفة العمليات : لم تتلق أي شكاوى

عبدالعليم داود يطالب بتعديل توزيع طلاب الثانوية العامة بأبو غنيمة ودمرو الحدادي

لاعتماد كلية الآداب.. جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم

مشاريع إبداعية لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ.. صور

توريد 147 ألفا و452 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فداناً

محافظ كفر الشيخ يهنئ ابن بيلا لفوزه بفضية البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس

كفر الشيخ.. حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من شوارع بيلا

ترشيحاتنا

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطه الأندية بشأن أزمة اوسوريو

عادة رياضية ومن زاوية أخرى| شاهد… هل قصد لاعب فنربخشه البصق على تريزيجيه أثناء السجود؟

صن داونز يسجل الهدف الأول بخطأ دفاعى للوداد

بعد مزاعم السيطرة الروسية.. أوكرانيا تكشف مستجدات الوضع في باخموت

حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

«صدى البلد» يتابع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية من مقر السفارة بالقاهرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الفتوش

صادم .. صبي يرتدي حذاء ماركة شهيرة في لوحة عمرها 400 عام

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ