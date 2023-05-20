إحالة ربة منزل وشقيق زوجها في كفر الشيخ إلى المفتي

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، السبت، بإجماع الآراء إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها مقيمين بمركز مطوبس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول توقيع عقوبة الإعدام، وحددت جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، أمين سر الجلسة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة «كوريك» و استدرجته المتهمة الثانية -زوجته- إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول «شقيق المجني عليه»، وبناءً على مطلبهما، حضر إلى محل الواقعة، فباغته وانهال عليه ضرباً.



وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه -المجني عليه- عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى، «قالب طوب»، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.



كانت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، كشفت لغز العثور على جثة صياد مقتولاً داخل أرضه الزراعية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وشقيقه.