عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 48 ساعة .. الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة أسبوعًا

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر، أن الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة أسبوع.

وحسب "رويترز"، أوضحت المصادر أن هذه الهدنة يبدأ سريانها بعد 48 ساعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق، أنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال لإطلاق النار على المدى القصير.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "لقد تحدثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني في اتصال هاتفي بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال لإطلاق النار على المدى القصير، وذلك لتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن أكد للفريق البرهان أهمية التمسك بنتائج محادثات جدة بهدف التوصل لوقف فعال لإطلاق النار.

وأضافت أن بلينكن شدد على الاتفاق في محادثات جدة سيسمح بتوفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصممة على الانتقال لحكم مدني ديمقراطي في السودان، مدينًا استمرار أعمال العنف في السودان ومقتل مدنيين بسبب الصراع.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع هدنة انسانية هدنة وقف إطلاق النار الخارجية الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

قرار جديد في الأهلي بسبب برونو سافيو|خاص

ترشيحاتنا

أول رد فعل من رئيس الوداد على مواجهة الأهلي في نهائى أفريقيا

حكم الأذان لـ الصلوات والحكمة من مشروعيته .. دار الإفتاء ترد

السجن عقوبة كل من علم بارتكاب جريمة تصنيع المفرقعات ولم يبلغ السطات المختصة

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب السرطان | فوائد صحية مذهلة لتناول الفول الحراتى

ابتعد عن تناول الموز قبل النوم .. يسبب مشاكل صحية خطيرة

ماتت الفرحة.. وفاة عريس العاشر من رمضان بنوبة قلبية بعد زفافه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق؟

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ