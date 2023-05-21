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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف مستقبل زيزو مع الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو حقيقة مفاوضات الريان القطري مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعرف المسؤولين في نادي الريان القطري، وأكدوا لي عدم صحة الأخبار التي تشير إلى وجود مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك".

وأضاف: "الريان يملك سفيان بوفال والذي يلعب في نفس مركز زيزو بصفوف الريان، والمسؤولين في الريان أكدوا لي عدم صحة وجود مفاوضات مع زيزو في الوقت الحالي لا يوجد نية للتعاقد معه حاليا".

وواصل: "وأؤكد لكم أن زيزو لا غنى عنه في الزمالك، وزيزو ليس متاحا للبيع من جانب الزمالك، وهناك لاعبين لا تعوض مثل زيزو والونش". 

واختتم: "الزمالك لن يترك لاعب مهم في فريقه بالوقت الحالي، ولا تسمعوا أخبار كاذبة".
 

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