جومانا مراد: لست بحاجة لثنائية لأثبت نجاحي واسمي لوحده شباك تذاكر.. فيديو

تحدثت الفنانة جومانا مراد، عن الشخصيات التي تقدمها في كل عمل، موضحة أن الشخصية تستمر معها بعد الإنتهاء من أي عمل لفترة كبيرة حتى في منزلها.

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وتابعت جومانا مراد خلال لقاء لها عبر برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد"، أنها لم تحتاج إلى أي ثنائيات فنية لكي تثبت نجاحها، موضحة أنها في البداية كانت بينها وبين الفنان سامر المصري ثنائية وحققت نجاحا كبيرا.

وأضافت جومانا مراد: "ليس شرط أن يكون اسمي مرتبطا بشخص تاني، بالعكس أنا أحب يكون نجاحي مستقل لوحدي، والجمهور عارف الأعمال التي قدمتها".

جومانا مراد



وأشارت جومانا مراد، إلى أن اسمها يعد شباك تذاكر بالسينما، ولها جمهور وشعبية كبيرة في أي عمل تقدمه، مضيفة أن فيلم "كباريه"، من أهم 100 فيلم بالسينما المصرية، والعمل جعل الجمهور يعرف موهبتها الحقيقية وبه إسقاطات كثيرة ومجموعة من النجوم الكبار.

واختتمت جومانا مراد، حديثها ردا على سؤال الإعلامي علي ياسين "هل لو كانت جومانا مراد موجودة على أرض الواقع تشتغل تلك المهنة التي قدمتها في فيلم كباريه"، لترد جومانا بقول لا، كونها فتاة متعلمة في الحقيقة بينما الشخصية التي قدمتها في الفيلم كانت فتاة غير متعلمة وثقافتها تختلف عن ثقافة الشخصية التي تلعبها.