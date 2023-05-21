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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

ليلة ختم القرآن
ليلة ختم القرآن

انطلقت مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة واستمرت إلى مساء السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتيسير قراءته والاستماع إليه ولأول مرة في التاريخ.

وخُتم القرآن الكريم في ليلة نورانية مباركة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقراء أعلام دولة التلاوة المصرية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والصحفيين وجمع غفير من قيادات وزارة الأوقاف وأئمتها وجمع غفير من رواد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).


وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن مجالس القرآن تغشاها الرحمة والبركة فضلًا من الله سبحانه وتعالى وبركة، وما أظن أن مثل هذه النخبة اجتمعت على مثل هذه القراءة لا في جيلنا ولا في عصرنا ولا في أي بلد آخر، فهؤلاء هم قراء مصر، ولذلك قررنا باطمئنان وثقة أن يعطى هذا الجيل حقه بفضل الله أولًا ثم بتوجيه دائم ومباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن.

وتابع: وقد بدأنا بإطلاق أسماء القراء على مراكز التلاوة والتي ستجمع خيرًا كثيرًا، فاللهم إنا نشهدك أنا نحبك، ونحب كتابك، ونحب أهل القرآن، ونحب رسولك، ونحب من أحب رسولك، ونحب آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم)، ونحب أصحابه ونترضى عليهم، ونحب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب من يصلى عليه، وخصصنا الجمعة القادمة للحديث عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في جميع مساجد مصر، وبعد صلاة الجمعة مباشرة قررنا في جميع مساجد مصر يعقد مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتطبيق عملي للخطبة.

وفي البرنامج التثقيفي للطفل كل أحد من كل أسبوع يردد الأطفال خلف معلمهم أسماء الله الحسنى قصد بركتها وفهم معناها، وفي يوم الخميس من كل أسبوع في البرنامج التثقيفي للطفل لينشأ الأطفال منذ نعومة أظفارهم على حب كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فبلد يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يضام أبدًا.


وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف ستحتفي بهذا اليوم المشهود كل عام وسنجعله يومًا للإقراء وإكرام أهل القرآن بإذن الله تعالى، ونستطيع أن نقول هذا تاريخ جديد لمساجدنا، وليس لمساجد مصر وحدها بل للدعوة في العالم، عندما تعود المساجد إلى قراءة القرآن والصلاة الدائمة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا هو مفهوم التجديد.

كما أكد أننا ما وقفنا هذا الموقف إلا بفضل الله أولًا وما مَنَّ الله (عز وجل) به على هذا البلد وما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلامه أمام القمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية من أهمية الحفاظ على الأوطان، فلو لم يكن مثل هذا الأمن وهذا الأمان وهذا الاستقرار ما كان لنا أن نجلس هذا المجلس.

ونقول: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك/ عبد الفتاح السيسي يحبك ويحب عمارة بيوتك ويحب رسولك ويحب آل بيته ويحب أهل القرآن ويسعي في إكرامهم فزده تأييدًا وتوفيقًا وبركة وسدادًا، وزد مصر أمنًا وأمانًا وبركة ويسرًا من عندك يا رب العالمين.

 

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مقرأة الختمة المرتلة مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف دولة التلاوة

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