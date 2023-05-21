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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل اليوم، طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب شهادات القراءات، امتحانات نهاية العام الترم الثاني.

ويؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان في مادتي التربية الإسلامية، ومادة العلوم.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم الأحد، في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده، ومادة الثقافة الإسلامية.


وتبدأ لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشر والنصف وذلك للفترة الصباحية، أما الفترة المسائية فتبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا وتنتهي في الواحدة والنصف مساء.

ويمتحن المبصرون شفويا في حفظ القرآن وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

بينما يختص امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

 

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الشهادة الإبتدائية الازهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية القراءات أمتحانات نهاية العام الترم الثاني

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