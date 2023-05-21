ستبقى في قلوبنا.. اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن باخموت

يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقر بأن أوكرانيا فقدت السيطرة على مدينة باخموت، خاصة بعدما أعلنت روسيا عن إحكام قبضتها عليها بالكامل.

وعندما سأل أحد المراسلين بقمة مجموعة السبع، زيلينسكي عما إذا كانت باخموت لا تزال في أيدي الأوكرانيين، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يعتقد أن روسيا أحكمت السيطرة على باخموت بالكامل، مشيرًا إلى أن المدينة تدمرت بالفعل.

ولفت “باخموت المدمرة قد لا تكون في أيدينا لكنها في قلوبنا”، مشيرًا إلى أنه لم يتبق من مبانيها إلا القليل.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، في أول تحديث بشأن الوضع بميدان المعركة إن روسيا نفذت هجمات فاشلة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضاف الجيش: "معركة مدينة باخموت لم تنته بعد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية وذلك بعد 224 يومًا من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها نقلته وكالة "تاس": "السيطرة على باخموت جاءت نتيجة عمليات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين في مقطع الفيديو الذي بثته خدمته الإعلامية على "تليجرام" وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبانٍ مدمرة "في 20 مايو 2023 ظهر السبت تمت السيطرة على باخموت بالكامل.. من منزل إلى منزل". ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريجوجين في المقطع المصور.

وقال بريجوزين إن قوات فاجنر ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي، و"سنقوم بتفتيش كامل للمدينة، وسنقيم مواقع دفاعية ونسلمها للعسكريين. من جهتنا، سنعود الى القواعد".