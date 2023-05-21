يجب أن تفوز كييف بالحرب.. سوناك يحدد موعد تدريب الطيارين الأوكرانيين

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن مجموعة السبع تقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ساحة المعركة بالدبابات والصواريخ بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن لندن ستمد كييف بالقوة الجوية التي تحتاجها.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أضاف سوناك، في كلمة له بقمة مجموعة السبع، أن حضور زيلينسكي قمة G7 رسالة لموسكو على وجود دعم قوي لكييف، مشددًا على ضرورة أن تفوز أوكرانيا بالحرب وأن تحقق سلامًا عادلًا ودائمًا.

ولفت إلى أن صورة زعماء مجموعة السبع وشركائها، وهم يقفون جنبًا إلى جنب مع الرئيس زيلينسكي، تبعث برسالة قوية حول وحدة وتصميم مجموعة السبع وحلفائها.

وأشار "سوف نقف مع أوكرانيا طالما استغرق الأمر ذلك لأن أمنهم هو أمننا"، مؤكدًا أن قرار واشنطن بالموافقة على السماح للحلفاء بإرسال طائرات إف- 16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا كان "موضع ترحيب كبير".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف، مستطردًا أن الصين تشكل التحدي الأكبر للسلم والازدهار العالمي.