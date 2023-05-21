سوناك أمام قمة مجموعة السبع: سنقف إلى جانب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه تم تأمين نحو 18 مليار جنيه استريليني من الاستثمارات الجديدة للمملكة المتحدة من خلال الشركاء اليابانيين وهو ما اعتبره بمثابة تصويت ثقة كبيرة في بريطانيا وسيؤدي إلى خلق المئات من فرص العمل لدعم الاقتصاد البريطاني وهو أحد أولوياته الخمسة للدولة.



وحول الشراكة الدفاعية والأمنية بين البلدين، أوضح سوناك، أمام قمة مجموعة السبع، أن العلاقات بين المملكة المتحدة واليابان لم تكن أقرب من ذلك حيث يعمل الجانبان سويا مع شركاء مجموعة السبع لدعم منطقة المحيط الهادي والهندي حرة ومنفتحة.

وقال سوناك" إن مجموعة السبع اتفقت خلال القمة الحالية على أن الصين تمثل حاليا أكبر تحد للأمن العالمي، تم اتخاذ خطوات لمنع بكين من استخدام الإكراه الاقتصادي للتدخل في الشؤون السيادية للآخرين".

وبشأن الهجرة غير الشرعية، قال إن دول القمة يعانون من هذه قضية، مؤكدا أهمية وقف وصول المراكب ومواجهة العصابات الإجرامية.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأوروبي على تعزيز التعاون مع قوة الاتحاد الأوروبي الحدودية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أنه خلال القمة تم الاتفاق على تعزيز العمل الجماعي للتصدي للهجرة غير الشرعية، معبرا عن توقعاته أن يكون هذا الملف هو محل اهتمام المجموعة العام المقبل تحت قيادة إيطاليا