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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فريق طبي يستأصل ورما يزن أربعة كيلوجرامات بالغدة النكافية لمريض مسن بأسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة أسيوط، في إجراء جراحة نادرة بالغدة النكافية لمريض يبلغ من العمر 80 عاما، حيث حضر المريض إلى عيادة جراحة الوجه والفكين والرقبة، يعاني من ورم بالغ الحجم فى الغدة النكافية اليسرى؛ تسبب فى التأثير على العصب الوجهي، وإحداث تقرحات على الجلد المحيط، وصعوبة في حركة الوجه. 

وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريض، وتجهيزه للتدخل الجراحي الدقيق والحساس؛ نظرا لعدة عوامل منها: حجم الورم، ومكانه، وعمر المريض المتقدم، وتم إجراء الجراحة، والمريض بحالة جيدة ومستقرة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على دعم المستشفيات الجامعية، وتعظيم دورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عال من الحرفية والمهارة، وباستخدام التقنيات الحديثة؛ لخدمة المرضى المترددين عليها، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور  محمد حسن عثمان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بكلية الطب. 

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الفريق الطبي بوحدة جراحات الوجه والفكين، وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة أسيوط، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية النادرة. 

وأشاد بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء، وتمريض، واستعداد الوحدة لاستقبال جميع الحالات المرضية، والتعامل معهم في تخصص جراحة الوجه والفكين، والحالات النادرة والمعقدة التي تأتي من جميع المستشفيات بصعيد مصر.

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جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية بنجاح ضم أساتذة من قسم قسم جراحة الوجه والفكين بكلية الطب، وهم: الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بكلية الطب، والدكتور ضياء الدين صابر، مدرس جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد جمال، والدكتور محمد رمضان، المدرسين المساعدين بالقسم، والطبيب محمد الفولى، طبيب مقيم، وعاون الفريق الجراحي الدكتور محمد صفوت، أستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور حمدان سعدي، مدرس جراحة الوجه والفكين بالقسم.

وتكون فريق التخدير من الدكتور عمرو سليم، و الدكتور عمرو ثابت، مدرسي  التخدير والعناية المركزة، والدكتورة ياسمين المصري، مدرس مساعد التخدير، والدكتورة مارينا جمال، والدكتور شعبان سيد، الأطباء المقيمين بالقسم.

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