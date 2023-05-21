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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضي قضاة فلسطين يحمل إسرائيل تداعيات اقتحام بن جفير للأقصى

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير

حمل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تداعيات ومسؤولية، اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وحذر الهباش في بيان، من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، سيقود إلى اشعال المنطقة والعالم.

وأضاف الهباش، ان هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.

وطالب بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستمر بالدفاع عن مقدساته مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.

وصباح اليوم، قاد  بن جفير ، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشرت عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن جفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

جدير بالذكر أن اقتحام بن جفير للأقصى يعد الثاني من نوعه منذ توليه منصب وزير الأمن القومي، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن جفير اقتحام المسجد الأقصي المبارك

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