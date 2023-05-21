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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي الدين هلال: الدولة تدعم الأحزاب ..وحان وقت حوكمتها

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني أن تاريخ الأحزاب في مصر لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب فيها.

وأضاف علي الدين هلال- خلال كلمته في  جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"-  أن حدث في إحدى الفترات خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.

وأوضح أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هي السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور ٢٠١٤ يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.

وأشار إلى أن شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب البعض يراه أن يقوم على أساس الشروط، لافتا إلى أنه في مصر عدد كبير من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات، وعلينا أن يكون لدينا وضوح في الرؤية إذا كان هناك رغبة في الاندماج أو الائتلاف.

ونوه بأن الدولة الدولة تدعم الأحزاب، وحان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحواب في الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.

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