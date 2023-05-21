آراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة الأجنبية.. فيديو

تستكمل اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية 2023 في مدارس محافظة القاهرة طبقا للجدول المعتمد الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم.



ووفقا لـ جدول الامتحانات امتحن طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣، مادة اللغة الأجنبية، ورصدت عدسةلا"صدي البلد" آراء الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية.



وقالت جنا محمود إن امتحان اللغة الأجنبية جاء في مستوي الطالب المتوسط، وأن مدته كانت مناسبة مع عدد الأسئلة، وأن جاءت نقاط صعبة في جزء الـ "correct”.



وعلقت يارا أحمد أن امتحان اللغة الأجنبية الفصل الدراسي الأول مقارنةً بامتحان الفصل الدراسي الثاني أسهل.

وتابع علي محمد "امتحان اللغة الأجنبية سهل جدًا، وأي حد مذاكر يحله بكل سهولة، ومكنش فيه أي صعوبة".

وأنهت أشرقت محمد أن امتحان اللغة الأجنبية جاء في مستوي الطالب المتوسط، واحتوي علي نقاط صعبة في جزئية الاختيارات.

https://fb.watch/kFBjEgZ2bU/?mibextid=qC1gEa

