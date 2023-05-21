الشيوخ يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس علي عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط من أرقام 32 إلي 35 إلكترونيا علي كافة الأعضاء.

وتساءل عبد الرازق أعضاء المجلس قائلا: "هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يقدم أي نائب أي ملاحظة علي أي من المضابط ، لذلك أعلن عبدالرازق تصديق المجلس هذه المضابط".

ومن جهة أخرى أحال رئيس مجلس الشيوخ رسالة محولة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشأن بيان الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 2023 إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرض علي الجلسة العامة.