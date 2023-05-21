علي الدين هلال: الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور 2014 يؤكد ذلك

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني ، أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هي السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور ٢٠١٤ يؤكد على ذلك.

وقال علي الدين هلال، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، إن شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب.

العملية الإدارية والمالية لضمان الشفافية

وتابع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الدولة الدولة تدعم الأحزاب، وحان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان الشفافية.

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