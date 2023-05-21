عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال: الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور 2014 يؤكد ذلك

صدى البلد

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني ، أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هي السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور ٢٠١٤ يؤكد على ذلك.

 

وقال علي الدين هلال، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، إن شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب.

 

العملية الإدارية والمالية لضمان الشفافية

وتابع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الدولة الدولة تدعم الأحزاب، وحان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان الشفافية.

 

https://www.youtube.com/live/UbpFpcci-Rw?feature=share

الدكتور على الدين هلال جلسة الحوار الوطنى مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى لمحور السياسي الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رجل يطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بأحد شوارع الغردقة

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ