فلسطين تختتم فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي بالقاهرة

شهدت دار الأوبرا المصرية اختتام فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وذلك بعرض فيلم عربي لأول مرة على مدى الدورات السابقة ، وهو الفيلم الفلسطيني "حمي البحر المتوسط" من إخراج وتأليف مها حاج ، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما .

قدم الفيلم في حفل الختام المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي ، والذي أشاد بهذه اللفتة الفنية من على أرض الكنانة مصر, مؤكدا وجود أفلام فلسطينية عدة أثبتت وجودها في المهرجانات الدولية وعلى المستوى الجماهيري العربي والدولي ، نتيجة للاهتمام بالسينما من الناحية الإبداعية لا الاعتماد على المضمون القيمي فحسب، ومن هذه الأفلام " حمى البحر المتوسط "، والذي سبق أن حصد جائزة أفضل سيناريو في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي ، كما سلط الناجي الضوء على ابداع السينمائيين الفلسطينيين وقدرتهم على تجاوز المعيقات الواقعة عليهم من الاحتلال، وكذلك المعيقات الإنتاجية في ظل قلة الامكانيات وصعوبة التسويق الفني مقابل القالب والمعالجة الدرامية الانسانية والتي فتحت عيون العالم على تفاصيل الحياة اليومية الفلسطينية وبصمة الابداع من رحم المعاناة من أطول احتلال عرفه التاريخ .

يعد مهرجان الفيلم السنوي بالقاهرة من أبرز المهرجانات الهادفة لتقديم العقول المبدعة في تلك الصناعة كل عام، للتركيز على إنتاجاتها، ويحظى بمكانة خاصة بين المهرجانات المصرية كأول مهرجان حقيقي لتقييم الإنتاج السينمائي المصري من خلال عرض الأفلام ومناقشتها من قبل لجنة تحكيم متخصصة في الاختيار والتقييم، ويُعد أول تقييم سنوي منتظم للأفلام الروائية الطويلة".