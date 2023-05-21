الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتوقيع اتفاق قصير الأمد لوقف إطلاق النار في السودان

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس الموافق 20 مايو 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق لوقف اطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد ٤٨ ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل ايصال المساعدات الانسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام علي ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خصوصا بعد ان تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة في الازمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات.