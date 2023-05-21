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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات التسجيل عبر بوابة الشكاوى الحكومية

بوابة الشكاوي الحكومية
بوابة الشكاوي الحكومية

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر وايضا الاستماع لهم وحل مشاكلهم وعليه يمكن للراغب فى تقديم شكاوي للحكومة أن يقوم بذلك عبر منظومة الشكاوي الحكومية.

بوابة الشكاوي الحكومية

وتوفر منظومة الشكاوي الحكومية إمكانية استقبال كافة مشكلات المواطنين وذلك عبر خطوات سهلة وبسيطة نرصدها فى السطور التالية.

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بعد إطلاقها .. تفاصيل وخطوات التقديم على الأراضي الاستثمارية بـ بوابة الإسكان


خطوات تسجيل شكوى جديدة عبر الشكاوى الحكومية

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل تقديم شكوي علي بوابة منظومة الشكاوي الحكومية والتي يمكن للمواطن القيام بها من أجل التأكد علي أنه قام بتسجيل شكواه ما يلي :- 


- تبدأ أولي خطوات تقديم شكوي بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

- وفى هذه الخطوة تظهر قائمة الشكاوى ويت الضغط على «التسجيل شكوى جديدة».

-وفى هذه الخطوة يتم اختيار  القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها.

- ويطلب منك فى هذه الخطوة أدخال موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

- ثم قم بإدخال  تفاصيل الشكوى.

- أدخل النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

- أضف المرفقات إن وجدت

كيفيه الاستجابة مع شكاوي المواطنين 


وبعد قيام المواطن بتسجيل شكواه عبر منظومة الشكاوي الحكومية ، يتم متابعة الشكوى من خلال إدخال رقم الشكوى والرقم القومي في خانة «متابعة الشكوى» على الصفحة الرئيسة، أو بعد تسجيل الدخول عن طريق الضغط على الشكوى في قائمة الشكاوى.

تقديم معلومات إضافية على الشكوى المقدمة


ويمكن للمواطن عب بوابة الشكاوي الحكومية تقديم معلومات إضافية من أجل المساعدة في إيجاد حل للمشكلة وأيضا فى حالة حاجة الجهة الحكومية لمعلومات اضافيه.

ويتقوم الشخص بتقديم المعلومات الإضافية في بوابة الشكاوى الحكومية عن طريق إستعراض قائمة الشكاوى، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- تبدء إضافة معلومات من خلال فتح الشكوى بالضغط على موضوع الشكوى، وإدخال المعلومات المطلوبة في صندوق التعليق.

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وزير الإسكان يُعلن تفاصيل إطلاق بوابة خدمات المستثمرين

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- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بإضافة  المرفقات إنْ وجدت.

- ثم الضغط على «تسجيل تعليق على الشكوى».

- إن قدمت معلومات اتصال في أثناء عملية إنشاء الحساب فسيجري الاتصال بك وفق معلومات الاتصال المقدمة.

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