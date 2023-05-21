تدريب 170 شاب على المهارات الريادية والشمول المالي بالأقصر

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تدريب الشباب للمهارات الريادية والشمول المالي، ضمن مبادرة أملك في عملك في قرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف 3000 شاب وفتاة.



وقامت وحدة السكان اليوم بتدريب عدد ١٧٠ شاب وفتاة من قرى ومركز مدينة اسنا وذلك بقاعة الشبان المسلمين بمركز ومدينة اسنا بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر، ودكتور احمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان عضو المجلس الاقليمي للسكان، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهدير موسى والاء محمود ابو دوح ومحمد كمال مسئولي مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة.



كما تم تدريب عدد ١٩٠ شاب وفتاة من قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بقاعة الشبان المسلمين بارمنت، بحضور العميد عادل السيد شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، وعرفة الرملي مسئول جهاز تنمية المشروعات، وفاطمة بغدادي مدير مؤسسة المنارة والضحى، وحسام ابرهيم من بنك مصر فرع أرمنت، ومحمد أبوالمجد من إدارة التضامن الاجتماعي وعلى الشاذلي من ادارة الشباب والرياضة بارمنت وراوية الامير منسق مبادرة املك في عملك بأرمنت.



وتهدف مبادرة أملك في عملك إلى تدريب الشباب من أجل خلق فرص عمل وأفكار لمشروعات ريادية في جميع قرى ومراكز محافظة الأقصر، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري ومؤسسة المنارة والضحى وحاضنة الأعمال بالاقصر ورعاية بنك مصر إدارة الشمول المالي.

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