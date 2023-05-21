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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ يسأل: هل الصيدلي مؤهل لتركيب الأدوية في الصيدليات؟

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، إن الصيدلي قديما كان يقوم بتركيب الأدوية فى الصيدلية و هذا اختفى الآن.

وأضاف: "هل يمكن  العودة لتركيب الأدوية فى الصيدلية التى كانت مهمة فى الصعيد وميسرة للغاية، وكان الصيدلي يركب الأدوية البسيطة ويوفرها بسرعة"، وتابع متسائلا : "هل الصيدلي الموجود الان مؤهل لمثل هذا الدور؟".  

و علق الدكتور تامر عصام  رئيس الهيئة المصرية للدواء: "أنه صيدلي وأستاذ فى كلية الصيدلة، و قولا واحدا الصيدلي الآن مؤهل جدا لهذا الدور، و لا أحد يزايد على دور الصيدلي أن أى حد يدخل يسأله عن الدواء". 

 وأضاف "عصام": "هناك تحديات فى دوره و تكلفة مباشرة الصيدليات، وهو مؤهل لاعداد التركيبات لكن هذا المنحي لم يعد موجودا فى العالم، والجميع يتجه للأدوية الحديثة وهى ذات تقنية عالية فى تركيبها، وهناك بعض التركيبات تصنع فى الصيدليات و فعالة جدا، ولكن العالم تغير و لم يعد عليه الاقبال الفظيع وبعد إقرار برامج الصيدلة الاكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهلا جدا وكان سابقا مؤهل للتعامل مع الدواء ، و الآن محترف فى التعامل مع المريض والدواء دون الإخلال بدور الأطباء .

الشيوخ مجلس الشيوخ الأدوية الصيدلية رئيس الهيئة المصرية للدواء الهيئة المصرية للدواء

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