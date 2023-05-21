الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) اليوم الأحد بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الاحتفالية الـ 11 بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.



وتضمنت فعاليات اليوم العربي جلسة خاصة للاحتفال بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول "أفضل حلول كفاءة الطاقة المتكاملة للإسهام في التعافي من الأزمات في المنطقة العربية"، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 303 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد بالدوحة بتاريخ 20 مارس 2022.



ويمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الحادية عشرة حدثًا عربيا رفيع المستوى ويهدف بالأساس إلى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، إلى جانب بناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية، مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقني والعلمي في مجال كفاءة الطاقة، ويتوقع أن يشارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة.



وتُقام هذه الدورة تحت عنوان "طاقة أكفأ.. أزمات أقل" وتتضمن فعالياتها جلسة حوار رفيعة المستوى إلى جانب توزيع جائزة مسابقة "أفضل حلول كفاءة الطاقة المتكاملة للإسهام في التعافي من الأزمات في المنطقة العربية".



وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام المساعد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات، ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.



