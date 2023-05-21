أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بتونس

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على 24 ميدالية متنوعة بواقع "17 ذهبية – 4 فضية- 3 برونزية" من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال.

ونجح لاعبى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية فى حصد 12 ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على 3 ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي أفريقي فى كل من مسابقات الخطف 117 كجم - النطر 151 كجم في ميزان 81 كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمى على 3 ميداليات ذهبية في وزن 71 كجم، كما تحصل اللاعب عبد الرحمن محمـد على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى وزن +102 كجم وكذا تحقيق رقم قياسى أفريقى جديد فى مسابقة النطر بوزن 243 كجم والحصول على لقب أقوى رباع فى إفريقيا، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم 3 ميداليات برونزية في وزن 102 كجم.

واقتنص لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية 9 ميداليات متنوعة فى ذات البطولة حيث حققت اللاعبة حليمة عبد العظيم 3 ميداليات ذهبية في وزن +87 كجم واللاعبة سمر سعيد حبشى على 2 ميدالية ذهبية و 1 فضية فى وزن 87 كجم، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق على 1 ميدالية ذهبية 2 فضية نفس الوزن، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش 3 ميداليات ذهبية في وزن 89 كجم.

جهاز الرياضة للقوات المسلحة

كان فى استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة إحتفالًا بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وامتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.