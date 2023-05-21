الغرفة التجارية بالجيزة: صابر سرور أمينا لصندوق جمعية مستثمرى 6 أكتوبر

أسفر اجتماع مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، أمس السبت، عن اختيار وتشكيل هيئة مكتب جديده للجمعية، فقد تم انتخاب الدكتور محمد خميس شعبان رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب الدكتور وائل الخولى نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ومحمود برعى أميناً عاماً، وصابر الصباحى سرور أميناً للصندوق، بالإضافة إلى رئاسته للجنة الخدمات بالجمعية.

وهنأ مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة النائب عادل ناصر، صابر سرور، متمنيا أن تكون عضويته بمجلس ادارة الجمعية وسيلة تواصل بين الغرفة وصناع ومستثمرى أكتوبر بوصفها أكبر منطقة صناعية فى مصر، حيث تضم جمعية مستثمرى 6 أكتوبر 605 أعضاء من أصحاب المصانع، والذين هم أيضا أعضاء بغرفة الجيزة التجارية.

وقال صابر سرور، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وأمين صندوق 6 أكتوبر، إن تواجده فى كل من غرفة الجيزة وجمعية مستثمرى أكتوبر يتيح له الاطلاع على مشاكل الصناع والتجار بشكل كامل ورؤية متوازنة، تساعد على حل تلك المشاكل، حيث يحرص مجلس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر خلال الفترة القادمة على بحث جميع المشاكل المتعلقة بالتصنيع وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة للعمل على حلها والعمل على المطالبة بتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بشكل فعال وسريع للمساهمة فى دعم الصناعة والاستثمار.

جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عقدت جمعيتها العمومة لإجراء الانتخابات الأربعاء الماضى، حيث فازت قائمة "تواصل الأجيال" فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور كبير للجمعية العمومية.

