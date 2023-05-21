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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي يونج يحسم مصيره مع برشلونة

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج

أكد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، رغبته في الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وكان نادي برشلونة حاول بيع دي يونج لنادي مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها، لكن اللاعب تمسك بالبقاء.

وقال دي يونج في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" الشعور بأن النادي أراد التخلص مني مقابل 80 مليون يورو الصيف الماضي؟ حسنًا.. أنت لا تعرف كيف تسير الأمور، ربما سيكون الأمر مختلفًا هذا الصيف، لكني أشعر أنني بحالة جيدة هنا".

 

برشلونة بطلا للدوري الإسباني


يذكر أن فريق برشلونة  حسم الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر المسابقة.

دي يونج برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإسباني إسبانيول

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