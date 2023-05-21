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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يصل إلى منجوليا في زيارة هي الأولى لرئيس فرنسي

صدى البلد

  وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الأحد/ إلى منجوليا في زيارة دولة قصيرة هي الأولى لرئيس فرنسي إلى هذا البلد الواقع بين الصين وروسيا، وذلك بعد مشاركته منذ الجمعة في قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية. 


ووصل ماكرون في أولان باتور عاصمة منجوليا، في زيارة رمزية ولكنها تاريخية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما يتعلق بالتحول البيئي والزراعة والغذاء الزراعي والأمن المدني، وذلك استجابة لرغبة منجوليا في تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها على جيرانها روسيا والصين، حسبما أكد الإليزيه. 


وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيجري مباحثات بعد قليل في أولان باتور مع الرئيس المنجولي أوخنا خورلسوخ ثم يلتقيه مجددا على العشاء، كما سيلتقي برئيس الوزراء المنجولي لوفسان تامسراي اويون إردين. 

وتتناول المباحثات قضايا الطاقة، فعلى المستوى الثنائي، تعتقد باريس أن هناك "إمكانيات كبيرة جدا للتعاون" لأن منجوليا ، "تعتمد بنسبة 90% على الفحم لتوليد الكهرباء" ومع ذلك ، فهي أيضا واحدة من البلدان ذات أعلى إمكانات الطاقة المتجددة في آسيا، مما يسمح بفرص كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.


وأضافت الرئاسة الفرنسية: "منجوليا هي أيضا جزء من "استراتيجية تنويع الإمدادات الأوروبية من أجل ضمان سيادتنا في مجال الطاقة". 

وستكون هذه الزيارة فرصة أيضا لبحث التعاون الثقافي، حيث سيزور ماكرون متحف جنكيز خان الذي يحمل اسم الفاتح المجولي في القرن الثالث عشر. وستعير المؤسسة جزءا من مجموعتها لمتحف التاريخ في "نانت" في غرب فرنسا، من أجل معرض مقرر إقامته في أكتوبر القادم.

 

 

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