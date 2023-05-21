وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بزيارة كأس العالم لكرة السلة إلى مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بزيارة كأس العالم لكرة السلة إلى مصر، في جولته رقم (32)، والتي بدأت بزيارة الصين.

وأقيم المؤتمر بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومجلس الإدارة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية المصرية والإفريقية ذات الصلة، ونجوم كرة السلة السابقين وعدد من نجوم منتخب مصر الحاليين والذين شاركوا في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023.

أكد وزير الرياضة للاعبي المنتخب المصري ضرورة الاستعداد الأمثل من الآن لمنافسات كأس العالم، وتقديم أفضل أداء لهم والمنافسة فى جميع المباريات ، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات الفترة الراهنة فى ضوء الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

وتوجه صبحي، بالتحية والتقدير لأسرة كرة السلة المصرية وحضورهم من الأجيال المختلفة، متمنيًا كل التوفيق للمنتخب الوطني في مشاركته في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات ليتوانيا، مونتينجرو والمكسيك، مثنيًا علي دور الاتحاد المصري لكرة السلة وعمله الدؤوب مع المنتخبات الوطنية، واستضافة بطولات دولية في مختلف المراحل العمرية.

وقال الوزير: "نتشرف برحلة كأس العالم إلى مصر، والتي تُعد إنجازًا ما كان ليتحقق لولا تأهل الفراعنة إلي نهائيات كأس العالم، نؤكد ونشكر كافة المنظومة الرياضية بالكامل والتي تعمل من خلال خطة مركزية وتكاملية مع كافة الاتحادات، من أجل المصلحة العليا، ولا يفوتنا أن نشكر الاتحاد الدولي لكرة السلة على ثقته الكبيرة في مصر".

في كلمته، قال الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: "كلنا نفتخر بالزيارة التاريخية لكأس العالم للسلة، وكل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه ومتابعته الدائمة والمستمرة للاتحاد، وهو ما يجعلنا دائمًا نبحث أن نكون على قدر المسئولية".

وتزور الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة السلة مصر حاليا في إطار جولة الكأس في الدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تقام خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين.