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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة استخراج فيش جنائي 2023

فيش جنائي
فيش جنائي

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي او صحيفة الحالة الجنائية"فيش وتشبية" ممكين او اونلاين، او من اقسام الشرطة، او من خلال الماكينات الالكترونية بشكل فوري.

استخراج فيش جنائي 2023

و يحتاج المواطنيين عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه للمصالح الحكومية المختلفة او تقديمه للوظائف الخاصه او تقديمه لتصاريح السفر أو ضمن مستندات التعين بالشركات المختلفة، لتحديد اذا كان الشخص المقدم للوظيفة مطلوبا في إحدى القضايا أو صاحب صحيفة جنائية وتم سجنة سابقا.

استخراج فيش جنائي

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بشرط وحيد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

لو رايح الحج.. خطوات استخراج فيش مميكن

لو هتسافر أو هتقدم علي وظيفة.. كيفية عمل فيش جنائي 2023

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارت والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي 

 رسوم الفيش الجنائي 70 جنيه، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي مستعجل اون لاين

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الاتي:-

 الدخول عليه والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

 إدخال البيانات المطلوبة 

يتم الدفع إلكترونيا

و إرساله في العنوان المحدد. 

 

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة اوراق لاصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:- 

صورة مقاس 4 * 6 

 للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري 

او شهادة ميلاد للقاصرين

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