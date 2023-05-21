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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: نتطلع لاستضافة رئيس الوزراء الهندي في الولايات المتحدة يونيو المقبل

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تطلع بلاده إلى استضافة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في يونيو المقبل، والذي ستتوج زيارته الشراكة العميقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، اليوم /الأحد/، وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدنية "هيروشيما" اليابانية؛ لبحث ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن.

وقال بلينكن- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "لقد أجريت مناقشة مثمرة مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما".

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في 22 يونيو المقبل.. وخلال زيارته، سيقيم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء رسمية لمودي في البيت الأبيض، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشئون الخارجية الأمريكية في بيان صحفي.
 

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