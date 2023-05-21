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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لن نسمح لأوكرانيا باستخدام المساعدات العسكرية لضرب روسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والدول الغربية لم تسمح لـ أوكرانيا من استخدام المساعدات الغربية العسكرية لضرب روسيا داخل حدودها.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: " في الوقت نفسة، لم نضع قيودا على قدرة أوكرانيا لضرب الجيش الروسي داخل حدودها بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تلقى تأكيدا قاطعا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعدم استخدام الطائرات المقاتلة إف-16 التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا في الدخول إلى المجال الجوي الروسي.

وأضاف بايدن للصحفيين قائلا:"إنه من الممكن استخدام طائرات إف-16 في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل أوكرانيا”.

وقال زيلينسكي، إنه واثق من حصول كييف على طائرات إف-16 من الغرب لمساعدتها في صد الهجمات الروسية واجتياحها الشامل لبلاده.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مُصرًا على أن واشنطن ستواصل دعم كييف وستفعل كل ما بوسعها لتعزيز دفاعاتها.

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