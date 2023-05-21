عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يبحثون التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية

صدى البلد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجري محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا لتنسيق الجهود "لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية".

حيث "التقى بايدن، اليوم، في هيروشيما، اليابان، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا،ظ والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول. وناقش قادة الدول الثلاث كيفية الارتقاء بالتعاون الثلاثي إلى آفاق جديدة، من خلال التنسيق "لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلي أن قادة الدول الثلاث ناقشوا التعاون الأمني والاقتصادي، في إطار استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن بايدن دعا قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى واشنطن لإجراء محادثات ثلاثية.

وقد عقد الزعماء الثلاثة اجتماعا مقتضبا علي هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2023. حيث افتتحت قمة مجموعة السبع بهيروشيما في 19 مايو وستستمر حتى 21 مايو.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني قمة مجموعة السبع كوريا الجنوبية كوريا الشمالية مجموعة السبع يون سوك يول المحيطين الهندي والهادئ هيروشيما اليابان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الرئيس الكوري الرئيس الكوري الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في قصر الاتحادية

مستشار الرئيس الفلسطيني: قوات الاحتلال تتحمل مسئولية تداعيات اقتحام الأقصى

تغريم فيسبوك 746 مليون يورو لإساءة استخدام معلومات المستخدم

بيان عاجل من الحكومة الفلسطينية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي هدم 57 مدرسة

مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

أتربة ورمال تضرب 5 مناطق.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ