قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يبحثون التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجري محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا لتنسيق الجهود "لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية".

حيث "التقى بايدن، اليوم، في هيروشيما، اليابان، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا،ظ والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول. وناقش قادة الدول الثلاث كيفية الارتقاء بالتعاون الثلاثي إلى آفاق جديدة، من خلال التنسيق "لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلي أن قادة الدول الثلاث ناقشوا التعاون الأمني والاقتصادي، في إطار استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن بايدن دعا قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى واشنطن لإجراء محادثات ثلاثية.

وقد عقد الزعماء الثلاثة اجتماعا مقتضبا علي هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2023. حيث افتتحت قمة مجموعة السبع بهيروشيما في 19 مايو وستستمر حتى 21 مايو.