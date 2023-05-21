عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في المعركة المستمرة منذ أشهر من أجل مدينة دونباس الاستراتيجية “باخموت”.

وقال بايدن، دون الكشف عن مصدر المعلومات: "حقيقة الأمر هي أن الروس عانوا أكثر من 100000 ضحية في باخموت. من الصعب تعويض ذلك”.

ثم قلل الرئيس الأمريكي، من أهمية استيلاء روسيا على المدينة بقوله "لم يتبق الكثير من المباني في باخموت” ووصفها بأنها "مدينة مدمرة للغاية.”

ومن غير الواضح من أين جاءت هذه التقديرات حيث استخدم المسؤولون الأمريكيون في مناسبات مختلفة الرقم 100,000 عند الحديث عن الضحايا الروس المفترضين في الصراع المستمر.

روسيا تنتصر .. ضابط مخابرات أمريكي يصدم أوكرانيا بعد سقوط باخموت

بعد سقوط باخموت.. قرار صادم من زيلينسكي يثير جدلا واسعا

وفي أوائل مايو، استخدم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، نفس الرقم لوصف إجمالي الخسائر الروسية المزعومة في الصراع منذ ديسمبر 2022.

وأضاف في ذلك الوقت: "نحن نقدر أن روسيا تكبدت أكثر من 100,000 ضحية، بما في ذلك أكثر من 20,000 قتيل”.

وفي نوفمبر 2022، ادعى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن أكثر من 100000 روسي قتلوا أو جرحوا منذ أن بدأ الصراع بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

كانت آخر مرة كشفت فيها موسكو رسميا عن خسائر القوات الروسية في الصراع في سبتمبر 2022. في ذلك الوقت، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن 5937 جنديا قتلوا أثناء القتال.

كما قدم أرقاما عن 61207 قتيل و 49368 جريحا للقوات الأوكرانية.

باخموت القوات الروسية بايدن دونباس الرئيس الأمريكي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

إنذار لـ زيلينسكي.. جنرال أمريكي يحذر من سقوط خاركيف وأوديسا بقبضة روسيا

بسب أوكرانيا .. المجر تتحرك بعد تهديدات بوقف خط أنابيب النفط" دروجبا"

بأسرع وقت .. دول أوروبية تتدخل لإنهاء حرب أوكرانيا

فنزويلا تطلق اسم "جمهورية تركيا" على شارع تاريخي بالعاصمة

إعلان عاجل من السعودية بشأن الموعد النهائي لإصدار تصاريح أداء العمرة

نقطة تحول.. زيلينسكي يكشف عن لحظة حاسمة في مصير أوكرانيا

بسبب مجموعة السبع .. روسيا تحذر من أزمتي غذاء وطاقة في العالم

روسيا تنتصر .. ضابط مخابرات أمريكي يصدم أوكرانيا بعد سقوط باخموت

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ