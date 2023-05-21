مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في المعركة المستمرة منذ أشهر من أجل مدينة دونباس الاستراتيجية “باخموت”.

وقال بايدن، دون الكشف عن مصدر المعلومات: "حقيقة الأمر هي أن الروس عانوا أكثر من 100000 ضحية في باخموت. من الصعب تعويض ذلك”.

ثم قلل الرئيس الأمريكي، من أهمية استيلاء روسيا على المدينة بقوله "لم يتبق الكثير من المباني في باخموت” ووصفها بأنها "مدينة مدمرة للغاية.”

ومن غير الواضح من أين جاءت هذه التقديرات حيث استخدم المسؤولون الأمريكيون في مناسبات مختلفة الرقم 100,000 عند الحديث عن الضحايا الروس المفترضين في الصراع المستمر.

وفي أوائل مايو، استخدم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، نفس الرقم لوصف إجمالي الخسائر الروسية المزعومة في الصراع منذ ديسمبر 2022.

وأضاف في ذلك الوقت: "نحن نقدر أن روسيا تكبدت أكثر من 100,000 ضحية، بما في ذلك أكثر من 20,000 قتيل”.

وفي نوفمبر 2022، ادعى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن أكثر من 100000 روسي قتلوا أو جرحوا منذ أن بدأ الصراع بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

كانت آخر مرة كشفت فيها موسكو رسميا عن خسائر القوات الروسية في الصراع في سبتمبر 2022. في ذلك الوقت، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن 5937 جنديا قتلوا أثناء القتال.

كما قدم أرقاما عن 61207 قتيل و 49368 جريحا للقوات الأوكرانية.