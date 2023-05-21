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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى إحدى الطالبات العائدات من السودان

صدى البلد

نشرت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع أحدى الطالبات العائدات من السودان بعد تعافيها تماما و خروجها من المستشفى.

 وكتبت جندي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حمدالله على سلامتك يا مي ،ألف حمدالله على السلامة ياحبيبتي.. مي خرجت النهاردة من مستشفي هليوبوليس.. فرحانة بشفاءك من الاصابة  اللي تعرضتي  ليها خلال الأحداث بالسودان الشقيق.. حمدالله على سلامتك يا مي "


جدير بالذكر أن الوزيرة قامت بزيارة الطالبة في ٣٠ أبريل في إطار المتابعة المستمرة لموقف المصريين  في السودان  والعائدين من خلال خطة الاجلاء على أثر اندلاع الأزمة الحالية.

 و قامت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بزيارة الطالبين المصريين  العائدين من السودان، اللذين أصيبا بشظايا متفرقة على أثر الاشتباكات، وهما: "محمود عاطف" في مستشفى المعادي، و"مي عوض" في مستشفى هليوبوليس.

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الدولة بكل المصريين الموجودين في السودان منذ اللحظة الاولى لاندلاع الأحداث، وأن خطة الإجلاء جرت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بواسطة لجنة وطنية مشكلة من جميع  الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصا على سلامة أبنائنا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الطالبين المصابين تم نقلهما ضمن طائرات الإجلاء من بورسودان، بعد قيام وزارة الهجرة بالإبلاغ عن تعرض الطالبين لإصابات بالغة جراء الأحداث نتيجة شظايا قذائف، وهما "مي عوض" مقيمة بالسودان مع إخوتها وتدرس بكلية الهندسة ومصابة بشظايا متفرقة في الساق و"محمود عاطف"  طالب  في السنة النهائية طب اسنان مصاب بشظايا متفرقة في الظهر، وتم التواصل والتنسيق أيضا مع الهلال الأحمر المصري، الذي استقبل الطلاب وتم توجيههم إلى  أماكن العلاج.

وخلال زيارتها للطالبة مي عوض بمستشفي هليوبوليس أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لوزارة الصحة والسكان على ما تقوم به من خدمات كبيرة، للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، وحرصها الدائم والمستمر على تقديم رعاية طبية متميزة لمختلف الحالات من المصريين في الخارج.

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