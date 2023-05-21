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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد غزل المحلة، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل

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