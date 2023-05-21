دعاء الزواج .. مستجاب لتيسير الخطبة للشباب والبنات

دعاء الزواج المستجاب، من الأمور المهمة التي على كل شاب الاستعانة بها في الزواج هو الدعاء، كما أن الزواج من الأمور الأساسية التي تجعل الشاب يتجنب الفتن وهو أساس بناء الأسرة المسلمة، ولأهمية الزواج ورد فيه الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية الشريفة، وعلى الإنسان أن يعمل ويجتهد ثم عليه الأخذ بالأسباب واللجوء إلى الله ودعاء الزواج المستجاب الذي يتكون من 3 كلمات يبحث الكثير عنها عبر محرك البحث جوجل من الشباب والفتيات خاصة وأن الكثيرات منهن تخشين العنوسة في هذا الوقت الصعب، وفيما يلي دعاء الزواج المستجاب.

ونقول دعاء الزواج المستجاب اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أقض حاجتي وآنس وحدتي فرج كربتي أجعل رفيقاً صالحاً كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً. فأنت بنا بصيراً، يا مجيب المضطر إذا دعاك احلل عقدتي وامن روعتي.



يا إلهي من لي إليه ألجأ إن لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب. هب لي من لدنك زوجاً صالحاً، واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير.

-يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.

-يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم.

- اللهمّ سخّر لي ( زوجًا أو زوجة ) يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.

-كما يقول دعاء الزواج المستجاب اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً .

-اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه.

- اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.

-اللهم اغفر ذنبي واحصني وطهر قلبي، اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي. واسألك أن ترزقني خيراً ممّا أستحق من الزوج وممّا آمل وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

--اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق اليك والأنس بك والرضا منك والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك ناظرين منك إليك ناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء الزواج الصالح

دعاء الزواج الصالح، في الزواج استمرار لسنن الله الكونية، وهو استمرار للدنيا من خلال التكاثر واستمرار للحياة والدعاء هو وسيلة يتصل بها الإنسان بربه ومن خلال دعاء الزواج الصالح يطلب الإنسان ما يشاء ويخضع ويتذلل لله عز وجل في أن ييسر له ما يرد وفي الحديث النبوي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، صدق رسول الله صل الله عليه وسلم.

دعاء الزواج الصالح اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

-اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

-ورد في صحيح مُسلم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

-اللهم سخّر لي زوج كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلبه كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنه لا ينطق إلا بإذنك، ناصيته في قبضتك وقلبه في يديك تصرفها كيف شئت.

دعاء الزواج للمرأة

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين زوجي، من بدينه وأخلاقه وماله يسعدني ويفرح قلبي.

-اللهمّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

- اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.

-اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقبولة لديك ، مرضية لديه صلاة شفاء من كل داء وتغني عن كل دواء صلاة تفتح بها ابواب الخير والبركة والرحمة وتغلق بها كل ابواب الشر والفقر والفتنة وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم .

-اللَّهُمَّ صَلِّ و َسَلِّمْ وبَارِكْ وأنْعِمْ على عَبْدِكَ ورَسُوْلِك سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صلاة يَكُونُ مِنْ بَرَكَاتِهَا صلاحُ الحَال، ومِنْ نَفَحَاتِهَا حُسْنُ المآل، وأَنْ نَرْقَى بِها فِي مَعَارِجِ التُقى والكَمَال.

- اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلاةِ عَلَيهِ صُدُوْرَنَا ويَسِّرْ بِهَا أُمُورَنَا،وفَرِّجْ بِهَا كُرُوْبَنَا وَاقْضِ بِهَا دُيُوْنَنَا، وأصْلِحْ بِهَا أحْوَالَنَا وبَلِّغْنَا بِهَا آمَالنَا، وانْصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا واغْسِلْ بِهَا حَوْبَتَنَا، واجْعَلْهَا نُوْرَاً لنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْنَا ومِنْ خَلْفِنَا، وعَنْ أَيْمَانِنَا وعَنْ شَمَائِلِنَا ومِنْ فَوْقِنَا ومِنْ تَحْتِنَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَه ُيَوْمَ الحِسَابِ،واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه والأهْل والأحْبَاب، وأظِلَّنَا ووالِدِيْنَا والمُؤْمِنِيْنَ في ظِلِّكَ يَوْمَ الحِسَاب، وأكْرِمْنَا بِمُرَافَقَتِهِ في الفِرْدَوْسِ الأعْلى بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عِقَابٍ.

- اللهم إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وكَرَمِكَ ، وأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ ، وأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمَلائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي ، وَتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبِي وَتَغْفِرَها لِي ، وَتَقْضِيَ لِي حَوائِجِي ، وَلا تُعَذِّبَنِي بِقَبِيحٍ كانَ مِنِّي ، فَإِنَّ عَفْوَكَ وَجُودَك يَسَعُنِي ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.