عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة.. قد يحرمك الله من الرزق

عقوبة تأخير الصلاة
عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة

دخل شهر ذي القعدة منذ ساعات بل وانقضى أول أيامه، ولايزال هناك من يتساهلون في الفرائض ويستهينون بالمعاصي، وحيث إن شهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الحُرم ، فهذا ما يطرح السؤال عن عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة ؟،  التي تعد ثاني أركان الإسلام الخمسة، ولا ينبغي التفريط فيها بأي حال من الأحوال، وورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة، ولعل معرفة عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة ؟ أحد المسائل التي تجعل من يؤخرونها يعيدون حساباتهم.

ما سبب النوم عن صلاة الفجر؟.. الإفتاء: 4 كلمات شيطانية فاحذروها

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة ، إن تأخير الصلاة المكتوبة يخالف السُنة ، منوهًا بأن ذلك من الأعمال المنكرة المخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يأثم فاعلها، لذا فإن على من قام بذلك لغير سبب أو علة شرعية المبادرة في طلب المغفرة والعفو من الله تعالى، مع المداومة على أداء الصلاة في وقتها بعد ذلك.

وأوضح في مسألة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة ، أن الصلاة تخرج عن وقتها إذا أذن للصلاة التالية فيكون عليه أن يصلي الفائتة قضاءً قبل أداء الصلاة الحاضرة إلا إذا وجد صلاة الجماعة قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة الحاضر ثم يصلي القضاء بعد الفراغ منها .

وتابع: وعن عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة ، فقد ورد فيها أنه يحرم  تأخير الصلاة المكتوبة عن وقتها إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان ،  وينبغي على من فاتته صلاة بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها.

وأضاف أنه تأتي الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويزيد فضلها في شهر ذي القعدة باعتباره أحد الأشهر الحُرم، التي هي خير الأيام إلى الله تعالى، والتي يتضاعف فيها ثواب الأعمال، وبناء عليه فإن من عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في شهر ذي القعدة الحرمان من فضلها المضاعف، فإذا كانت للصلاة المكتوبة عشرون فضل فإنها مضاعفة في شهر  ذي القعدة كبقية الأشهر الحُرم، وبالتالي فالحرمان من فضلها مضاعف.

فضل الصلاة المكتوبة 

ورد من فضل الصلاة المفروضة على حياة العبد، أنها سبب نجاحه وفلاحه، وصلة العبد بربه، فمن تمسّك بها نال رضى الرحمن ورحماته، فالصلاة هي قرّة عيون المحبّين، ولذة أرواح الموحّدين، ومحكّ أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، ورحمة الله المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرّفهم إياها رحمة بهم، وإكراماً لهم، لينالوا بها شرف كرامته، والفوز بقربه، لا حاجة منه إليهم، بل منة وفضلاً منه عليهم، وتعبّد بها القلب والجوارح جميعاً.

وقد جعل الله تعالى حظ القلب ونصيبه منها أكمل الحظين وأعظم النصيبين، إقبالا على ربه، وفرحاً وتلذذاً بقربه، وتنعماً بحبه وابتهاجاً بالقيام بين يديه، قال تعالى « وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الَّذين يظنّون أَنَّهم ملاقو ربّهم وأَنَّهم إلَيه راجعون»، والرسول صلى الله عليه وسلم، قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من الألوان والأحوال تحفاً وِخِلَعاً وعطايا، ودعاه إليها كل يوم خمس مرات، وجعل في كل لون وحال لذة ومنفعة لتكمل عبوديته، وتعظم كرامته، وتكفَّر خطيئته، فلكل لون نوره، ولكل حال سروره، يجده المصلي قوة في قلبه، وعونا في جوارحه، وثوابا يخص كل فعل يوم لقاء ربه.

فضل الصلاة في وقتها

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «أَرأَيتْم لو أَّن نَهرا بَباب أَحِدكْم َيْغتَسل منه كَّل يَوم َخْمس مَّرات، هْل َيْبقَى ِمن دَرِنِه شيء؟ قالوا : لا َيْبقَى من دَرِنِه شيء، قاَل: فَذلَك َمثَلا للصلَوات الَخْمِس ، يْمحو اللَه بِهَّن الَخَطاَيا»، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاةَ يوماً فقاَل: «من حافَظ علَيها كانت لَه نوراً وبرهاناً ونَجاة يوم القيامة»، ولما كان جدب الأرواح متتابعاً، وقحط النفوس متوالياً جدّد الله الدعوة إلى هذه المأدبة حيناً بعد حين، رحمة منه وفضلاً فلا يزال العبد مستسقياً من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطراً سحائب رحمته وريها، لأن لا ييبس ما أنبتته له من كلأ الإيمان وثمار الإيقان “، و َالله عز وجَّل أمَر يَحَيى بن زكِريا بَخمس كِلمات أن يعَمَلِ بها و يأمَرَ بني إسرائيَل أنَ يعملوا ِبها الحديث، وكان من ذلك أن قال: وإ َّن َالله أمركم بالصلاة فإذا َصلَّيتم فلا تَلتَفتوا فإن َالله ينِصب وجَهه لَوجِه َعبِدِه في َصلاِتِه ما لَمَ يلتَفْت.

كما جاء عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما يُكتب للعبد من صلاته ما عقل منها، فسرّ الصلاة وروحها ولبّها إقبال العبد على الله بكلِّيّته، فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الصلاة، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن سيده ومولاه، فبيت الله قبلة وجهه، ورب البيت قبلة قلبه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه.

 

عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة عقوبة تأخير الصلاة عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة عقوبة تأخير الصلاة في ذي القعدة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة تأخير الصلاة في ذي القعدة فضل الصلاة المكتوبة فضل الصلاة في وقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

ترشيحاتنا

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ