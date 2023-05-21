وزير البترول: مصر وقعت بروتوكولات تعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر وقعت بروتوكولات تعاون مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة في الطاقة لإنتاح الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الملا، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصانع الأسمدة تابعة لقطاع البترول لأن مادة التغذية هي الغاز الطبيعي".

وأشار وزير البترول: "مصر ستقوم بتصنيع الأمونيا الخضراء ونعتمد على إحدى شركات قطاع البترول للاستفادة من البنية التحتية والمرافق التصديرية والموانئ والأرصفة".

وأضاف: "الميثانون الأخضر خلال الفترة القادمة سيكون وقود السفن"، متابعا: "الوقود الأخضر للسفن ستستخدمه كبرى الشركات الملاحية العالمية التي تقوم بشحن البضائع من الشرق إلى الغرب والعكس".

