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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

أول مبتورساقين فوق
أول مبتورساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست

دخل هاري بودها ماجار، الجندي السابق بالجيش البريطاني والذي فقد ساقيه أثناء خدمته في أفغانستان،  التاريخ كونه أصبح أول رجل مبتور فوق الركبة يصل إلى قمة جبل إيفرست.

ويأتي صعود  Hari Budha Magar إلى قمة جبل إيفرست، أعلى جبل على وجه الأرض، بعد 70 عاما من صعود  إدموند هيلاري وشيربا تينزينج نورجاي، أول متسلقين يصعدان إيفرست.

أول مبتور يصعد قمة إيفرست 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، نشأ ماجار في الجبال النيبالية قبل أن يخدم 15 عاما كعريف في فوج جورخا في الجيش البريطاني حتى فقد ساقيه في انفجار عبوة ناسفة في عام 2010.

ووصل هاري بودها ماجار، والد لـ 3 أطفال  إلى ذروة 29000 قدم في حوالي الساعة 3 مساء، يوم الجمعة، معلقا: “شكرا لعائلتي على الفكرة  الرائعة وكل من ساعدني في الوصول إلى الجبل فهم الذين دفعوني إلى القمة”. 

وسعى الجندي هاري بودها ماجار إلى جمع 884.900 جنيه إسترليني، 100 ضعف ارتفاع جبل إيفرست،  لـ 5 جمعيات خيرية ساعدته في طريقه إلى التعافي.

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أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست 
أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست 

 

أول مبتور قمة إيفرست أفغانستان رجل مبتور قمة جبل إيفرست أعلي جبل

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