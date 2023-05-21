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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكلف التدخل السريع بالتضامن بسرعة التعامل مع حالة إنسانية لطفل" شوارع "

صدى البلد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف، وكيل وزارة التضامن باتخاذ ما يلزم حيال ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود طفل به إصابة في قدمه ( نائم ويبدو عليه أنه ليس له مأوى ) بشارع صفية زغلول بمدخل محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف ، مشددا على سرعة التعامل مع الحالة وإبلاغه بما تم تنفيذه حيالها. 


من جانبها أفادت وكيل الوزارة " أ. أمل عزوز " أنه فور تكليف المحافظ، تم توجيه فريق التدخل السريع التابع للمديرية لمكان الطفل ، حيث لم يجدوه بالمكان المذكور . 

 

 وبالاستعلام والتحري عن الحالة ، أفاد بعض المواطنين الذين قد تواجدوا بالمكان ، أن الطفل كان "ولدا وليس بنت" كان موجوداً بالفعل ،وقد قام أحد المواطنين بالحديث معه ، وعلم منه أنه من إحدى محافظات الصعيد ، فقام المواطن بحجز تذكرة للطفل لمحافظته ، وهو حاليا في طريق عودته لأهله ( بحسب إفادة شهود عيان بالمكان ).

احد المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سوي مدينة بني سويف وكيل الوزارة

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