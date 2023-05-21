محافظ بني سويف يكلف التدخل السريع بالتضامن بسرعة التعامل مع حالة إنسانية لطفل" شوارع "

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة التضامن باتخاذ ما يلزم حيال ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود طفل به إصابة في قدمه ( نائم ويبدو عليه أنه ليس له مأوى ) بشارع صفية زغلول بمدخل محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف ، مشددا على سرعة التعامل مع الحالة وإبلاغه بما تم تنفيذه حيالها.



من جانبها أفادت وكيل الوزارة " أ. أمل عزوز " أنه فور تكليف المحافظ، تم توجيه فريق التدخل السريع التابع للمديرية لمكان الطفل ، حيث لم يجدوه بالمكان المذكور .

وبالاستعلام والتحري عن الحالة ، أفاد بعض المواطنين الذين قد تواجدوا بالمكان ، أن الطفل كان "ولدا وليس بنت" كان موجوداً بالفعل ،وقد قام أحد المواطنين بالحديث معه ، وعلم منه أنه من إحدى محافظات الصعيد ، فقام المواطن بحجز تذكرة للطفل لمحافظته ، وهو حاليا في طريق عودته لأهله ( بحسب إفادة شهود عيان بالمكان ).