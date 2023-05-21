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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سم قاتل .. مخاطر الدهون المتحولة على الصحة

الدهون المتحولة
الدهون المتحولة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

وناقش عبد الغفار الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية والتي من أبرزها الدهون المتحولة، منوها بمنح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.

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ما هي الدهون المتحولة ؟

الدهون المتحولة هي نوع من الدهون الغذائية، وهي الأسوأ لصحتك، أن زيادة الدهون المتحولة في نظامك الغذائي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمشاكل الصحية الأخرى.

تصنع الدهون المتحولة عندما تتحول الزيوت السائلة إلى دهون صلبة مثل السمن النباتي، وتسمى هذه الزيوت المهدرجة جزئيًا (PHOs).

بسبب المخاطر الصحية لهذه الدهون، منعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مصنعي الأغذية من إضافة منظمات الصحة الأولية إلى الأطعمة.

أين توجد الدهون المتحولة

تحتوي الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان على كميات قليلة من الدهون المتحولة والتي لا تستدعي القلق في شكلها الطبيعي، ومعظم الدهون المتحولة مصنوعة صناعياً وتأتي من الأطعمة المصنعة.

مخاطر الدهون المتحولة

يزيد تناول هذه الدهون من خطر تعرضك لمشاكل صحية، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

1- ترفع الدهون المتحولة الكوليسترول الضار.
2- أنها تخفض الكولسترول HDL (الجيد) الخاص بك.
3- يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى LDL إلى جانب انخفاض مستويات HDL إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين (الأوعية الدموية)، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

زيادة الوزن ومخاطر الإصابة بمرض السكري:

تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالدهون مثل المخبوزات والأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المتحولة،
مثل جميع الدهون تحتوي الدهون المتحولة على 9 سعرات حرارية لكل جرام. 
يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الدهون إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها، يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

 

الدهون المتحولة الأسباب الرئيسية لأمراض القلب الأوعية الدموية الدكتور خالد عبدالغفار الزيوت المهدرجة السكتة الدماغية مخاطر الدهون المتحولة

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