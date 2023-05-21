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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أم كلثوم.. طارق الشناوي يرفض الهجوم على الملحن عمرو مصطفى

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

رفض الناقد الفني طارق الشناوي حملة الهجوم ضد الملحن عمرو مصطفى بسبب تقديمه أغنية من ألحانه بصوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بواسطه الذكاء الاصطناعي، قائلا:  دعونا نفرق بين الحقوق المادية أو الأدبية للورثة فيها محفوظة لهم، وحق التجربة ايضا مكفول للجميع .

 

وأضاف “طارق الشناوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc  "لا أحد يملك حق مصادرة التجربة او الهجوم المسبق عليها إلا اذا تسبب في إساءة للسيدة أم كلثوم، لافتا إلى انه يدافع عن حق التجربة، فالتجربة قد تعجب البعض فيستمع لها وقد يرفضها البعض فلا يسمع".
 

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع تشويه الفن أو أن يصنف الصوت في المستقبل أنه ذكاء اصطناعي،  قائلا الذكاء الاصطناعي يستخدم العقل ،  والفن وجدان ولا يوجد وجدان اصطناعي .


وفيما يخص هجوم مصطفى على حمو بيكا وتصريحاته، علق طارق الشناوي، قائلا: “اتحفظ على كلمة اهانة، لكن من حق الملحن الاعتراض على الصوت الذي سيغني ألحانه”.

 

طارق الشناوى الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى ام كلثوم الذكاء الاصطناعي

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