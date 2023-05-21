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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كارثة الفيضانات.. مساعدات عاجلة من المفوضية الأوروبية لـ إيطاليا

الفياضانات في إيطاليا
الفياضانات في إيطاليا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإيطالية نشطت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة الفياضانات والانهيارات الأرضية في منطقة إميليا رومانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية  في بيان لها، إن طلب المساعدة المقدم من إيطاليا يشمل معدات ضخ عالية السعة من آلية الحماية المدنية الأوروبي.

ووفقا للبيان، قام الاتحاد الأوروبي بتنظيم عروضا بالمعدات التي طلبتها إيطاليا من كلا من النمسا وبلغاريا وألمانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على اتصال دائم بالحكومة الإيطالية، لافتا إلى أن بروكسيل على استعداد لتقديم مساعدة إضافية لـ روما إذا لزم الأمر.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نظام الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي "Copernicus"، قدم أيضا خريطة طارئة للمناطق المتضررة بناء على طلب هيئة الحماية المدنية الإيطالية.

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