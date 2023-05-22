غدا.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم المركز غدا يوم ٢٣ مايو عن الاحصاء التحليلي بالجامعات و يستمر البرنامج التدريبي لمدة يومين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .