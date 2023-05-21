حقيقة زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية، إن قطاع الدواء بوجه عام سواء مواد خام أو مستلزمات طبية أو أدويه ليس لها مثائل وتخضع لمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية وهي سلعة إستراتجية في مقدمة الأولويات التي يتم تدابير العملة الدولارية اللازمة لها.



ونفى خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن يكون هناك تحريكا في الاسعار الفترة القادمة.

وأكمل:" لا يوجد تحريك للأسعار خلال الفترة المقبلة، والسوق مستقر وبعض الشركات اللي بتتأخر في تقديم طلباتها المتعاقدة عليها نتيجة وجود بعض النقص، لكن بشكل عام يتم توفيرها.